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Саминвестор
Саминвестор

Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум

Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
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Эхо Москвы

Международные резервы России достигли исторического максимума

Эхо Москвы10:32
Московский Комсомолец

Международные резервы России достигли рекордные $600,7 млрд

Московский Комсомолец09:21
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

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Панорама Ростова-на-Дону10:11
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