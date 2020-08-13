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Саминвестор
Саминвестор

Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум

Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Международные резервы России достигли исторического максимума

Эхо Москвы10:32
Московский Комсомолец

Международные резервы России достигли рекордные $600,7 млрд

Московский Комсомолец09:21
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

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РИА Новости09:52
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Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут введены в конце августа В пятницу, 14 августа, окончательного решения по санкциям ЕС не ожидается Автор: Служба новостей Фото: sputnik.by Дата: 13.08.2020 (CHELINDUSTRY) Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси уже в конце этого месяца.
Chelindustry.ru11:36

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Взгляд.ру10:30