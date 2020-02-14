Экономика
СаминвесторОбъём незаконного обналичивания денег сократился вдвое
В 2019 году объём незаконного обналичивания денежных средств в России сократился в 1,9 раза, со 176 млрд до 95 млрд рублей. Об этом на встрече с банкирами рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин.
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В 2 раза снизился в РФ объем незаконного обналичивания средств в 2019 году
Бизнес-новости в Кировевчера в 08:59
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Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
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Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Происшествия
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У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
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Как передает издание France 24, США решили отозвать своих военных из Африки: вместо обучения африканцев они намерены заняться подготовкой к войне с крупным противником.
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Источник: Минобороны закупит до тысячи современных танков
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Особенностью Volkswagen Jetta станет также бесключевой доступ к автомобилю, а также новые силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,4 литра.
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