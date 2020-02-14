Экономика

СаминвесторСаминвесторОбъём незаконного обналичивания денег сократился вдвое

В 2019 году объём незаконного обналичивания денежных средств в России сократился в 1,9 раза, со 176 млрд до 95 млрд рублей. Об этом на встрече с банкирами рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нелегальное обналичивание в прошедшем году снизилось вдвое

BIS Journal14 февраля в 10:04

Банки теряют интерес к обналичке

Expert.ru14 февраля в 07:15

Объём незаконного обналичивания денег сократился вдвое

Саминвестор14 февраля в 05:17

В 2 раза снизился в РФ объем незаконного обналичивания средств в 2019 году

Бизнес-новости в Кировевчера в 08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 1696 человек

За последние сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев, всего от коронавируса в провинции погибли 1696 человек.
Вечерняя Москва 18:11
Здоровье

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ru вчера в 19:33
Политика

Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Газета.Ru 07:43
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Футбол

«Крылья Советов» разгромили китайский «Далянь Ифан»

СитиТрафик 12:49
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:18
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Гаджеты

Xiaomi отказалась от смартфона SE в линейке Xiaomi Mi 10

Об отмене Mi 10 SE рассказал представитель компании в китайской социальной сети. По какой причине отказались от модели неизвестно.
Astera 14:55
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия 16:20
Шоу-бизнес

Волочкова хочет отсудить у Большого театра свою пенсию

По словам Волочковой, балерины рано выходят на пенсию и она сама фактически является пенсионеркой с 38 лет, однако своих пенсионных выплат до сих пор не видела, поскольку в Большом театре ей их попросту не дают.
Life.ru 17:54
Политика

Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции

Регионы должны привлечь на участки не менее 60% избирателей, из которых 70% поддержат президентские поправки — это KPI (ключевые показатели эффективности) успешной кампании, сообщает РБК со ссылкой на двух участников семинара для вице-губернаторов.
News.ru 14:46
Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
Политика

Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
РИА Новости 09:40
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК 16:01
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия 06:47
Культура

Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу «Сваты»

Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда его партнёр по сериалу "Сваты" Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома.
Piter.tv 14 февраля в 03:06
Футбол

Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет игру 24-го тура чемпионата Испании по футболу против "Реала".
Интерфакс-Спорт 14:12
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Экономика

Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году

Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
РБК 13 февраля в 16:00
Культура

Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре

Дмитрий Черняков поставил «Садко» в Большом театре На Исторической сцене Большого театра прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова.
Коммерсантъ 17:22
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
РИА Новости 13:04
Армия и оружие

США готовятся к боевым действиям против потенциально мощного врага

Как передает издание France 24, США решили отозвать своих военных из Африки: вместо обучения африканцев они намерены заняться подготовкой к войне с крупным противником.
RuNews24.ru 18:23
Армия и оружие

Источник: Минобороны закупит до тысячи современных танков

Танки будущего Как пояснил источник издания "Ведомости", на которое ссылаются российские СМИ, в этих условиях Минобороны приняло решение приступить к массовому пополнению численности ОБТ за счет закупок более совершенных типов.
Военное обозрение 14 февраля в 17:31
Здоровье

Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки

Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Дни24 10:09
Политика

Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде

Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).
Российская газета 16:42
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

Особенностью Volkswagen Jetta станет также бесключевой доступ к автомобилю, а также новые силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,4 литра.
Faktom 05:12
Культура

Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

ToDay News Ufa 14 февраля в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное