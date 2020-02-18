Экономика

СаминвесторСаминвесторОбъём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза

К концу 2019 года объём денежных средств, находившихся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), превысил 220 млрд рублей, что почти в два раза выше годом ранее (более 120 млрд рублей).
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Объем размещенных на ИИС средств граждан превысил в 2019 г. 220 млрд руб. против 120 млрд руб. годом ранее

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Граждане инвестировали в 2019 году в фондовый рынок РФ через удаленные счета 30 млрд рублей

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Объём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза

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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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Испанская "Барселона" опровергла информацию СМИ о контракте с фирмой, якобы распространявшей негативные комментарии в отношении футболистов клуба и представителей организации.
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Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

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Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

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Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
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«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
РБК вчера в 23:00
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Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
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Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Gazeta.SPb 16 февраля в 17:31
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СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
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Кучеров признан второй звездой дня

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.
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В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия 15 февраля в 03:52
Общество

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
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Биатлон

Норицын озвучил состав на индивидуалку в Антхольце

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о составе команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Италии.
Нева Спорт 03:14
Культура

Мишустин поздравил композитора Геннадия Гладкова с 85-летием

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем.
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Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
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«Сочи» объявил об аренде Кокорина

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Названы ранние признаки рака толстой кишки

Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Ugpressa.ru 02:09
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В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
РИА Новости 03:46
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
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Экономика

В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
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В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Tvoe-avto.com вчера в 04:33
Хоккей

«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»

«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом». Матч состоится 18 февраля в «Татнефть-Арене».
TatCenter вчера в 10:34
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