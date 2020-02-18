Экономика
СаминвесторОбъём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза
К концу 2019 года объём денежных средств, находившихся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), превысил 220 млрд рублей, что почти в два раза выше годом ранее (более 120 млрд рублей).
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Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Футбол
«Барселона» опровергла причастность к критике в адрес игроков клуба
Испанская "Барселона" опровергла информацию СМИ о контракте с фирмой, якобы распространявшей негативные комментарии в отношении футболистов клуба и представителей организации.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Общество
Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта
Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Общество
Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свое фото без ретуши
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Общество
Якубович рассказал о спасении Диброва
Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Биатлон
Норицын озвучил состав на индивидуалку в Антхольце
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о составе команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Италии.
Культура
Мишустин поздравил композитора Геннадия Гладкова с 85-летием
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Футбол
«Сочи» объявил об аренде Кокорина
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Политика
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Экономика
В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом»
«Ак Барс» сыграет в Казани с омским «Авангардом». Матч состоится 18 февраля в «Татнефть-Арене».