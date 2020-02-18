Экономика
СаминвесторОбъём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза
К концу 2019 года объём денежных средств, находившихся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), превысил 220 млрд рублей, что почти в два раза выше годом ранее (более 120 млрд рублей).
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Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Общество
Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Политика
Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии телеведущего
Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Об этом сообщила супруга известного журналиста Полина.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Общество
Госдума одобрила закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Общество
McDonald`s открыл заведение формата dark kitchen в России
Футбол
«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Политика
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
Политика
Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе
Глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает принять так называемый "закон о коллаборантах".
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние автомобили
Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Происшествия
Мурманские СМИ сообщили о гибели трех военнослужащих
В мотострелковой бригаде, которая базируется в посёлке Печенга, погибли трое военнослужащих.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Недвижимость
В Москве снизилось количество сделок на вторичном рынке жилья
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Москве было зарегистрировано более 145 тысяч сделок на вторичном рынке жилья, что на 7% меньше показателей 2018 года, когда было оформлен более 156 тыс. переходов прав.
Здоровье
В Перми Минздрав ведет проверку из-за отказа лечить пациента с ВИЧ
Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова обещала провести служебную проверку после публикации в местных СМИ об отказе в медпомощи пациенту с ВИЧ.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Политика
Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе
Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.
Общество
Радаев ликвидировал три должности в правительстве региона
В саратовском правительстве упразднены три должности.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Общество
Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.