Экономика

СаминвесторСаминвесторОбъём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза

К концу 2019 года объём денежных средств, находившихся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), превысил 220 млрд рублей, что почти в два раза выше годом ранее (более 120 млрд рублей).
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Объем размещенных на ИИС средств граждан превысил в 2019 г. 220 млрд руб. против 120 млрд руб. годом ранее

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