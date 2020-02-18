К концу 2019 года объём денежных средств, находившихся на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), превысил 220 млрд рублей, что почти в два раза выше годом ранее (более 120 млрд рублей).

Объём средств на ИИС в 2019 году вырос почти в два раза

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