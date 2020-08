Скорлупа кешью восстанавливает поврежденные нервы

В лабораторных экспериментах химическое соединение, обнаруженное в скорлупе ореха кешью, способствовало восстановлению миелина, сообщает команда из Медицинского центра Университета Вандербильта в Proceedings of the National Academy of Sciences.