Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".