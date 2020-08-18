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REGNUM
REGNUM

Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос

Москва, 18 августа 2020, 14:28 — REGNUM У жителей России в июле 2020 года существенно — на 13,7% — по сравнению с июнем увеличился объём свободных денег, за год — на 7,2%. Такие цифры приводит ИХ «Ромир».В источнике
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Газета.Ru

Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос

Газета.Ru09:19
ПРАЙМ

«Ромир» зафиксировал рекордный объем «свободных денег» у россиян в июле

ПРАЙМ07:06
Rambler News Service

У россиян в июле вырос объём «свободных денег»

Rambler News Service07:38
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35
REGNUM

Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос

REGNUM07:28
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
РБК

Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет

РБК07:00

Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".
Новые Известия06:14
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
РИА Новости06:24
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Apple пригрозила удалить аккаунт Epic Games из App Store

Американская корпорация Apple заявила, что у Epic Games есть время до 28 августа, чтобы привести свои продукты в соответствие с политикой Apple, иначе в компании удалят аккаунты Epic Games из App Store, а сама Epic потеряет доступ к инструментам разработки iOS.
Коммерсантъ05:59
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