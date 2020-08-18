Объём свободных денег у жителей России в июле резко вырос
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Москва, 18 августа 2020, 14:28 — REGNUM У жителей России в июле 2020 года существенно — на 13,7% — по сравнению с июнем увеличился объём свободных денег, за год — на 7,2%. Такие цифры приводит ИХ «Ромир».В источнике
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