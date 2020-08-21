Объём выданной в июле ипотеки вырос на 53%
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Сегодня, 21 августа 2020 года, стало известно, что объём выданных в июле текущего года ипотечных кредитов вырос на 53% в годовом выражении, до 320 млрд рублей, а их количество - на 37%, до 129 тысяч единиц. Таковы предварительные данные «Объединённого кредитного бюро».В источнике
С чего всё началось
Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки
Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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В июле российские банки выдали 130 тыс. ипотечных кредитов
Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40