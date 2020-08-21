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Саминвестор
Саминвестор

Объём выданной в июле ипотеки вырос на 53%

Сегодня, 21 августа 2020 года, стало известно, что объём выданных в июле текущего года ипотечных кредитов вырос на 53% в годовом выражении, до 320 млрд рублей, а их количество - на 37%, до 129 тысяч единиц. Таковы предварительные данные «Объединённого кредитного бюро».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки

Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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Телеканал 360°

Выдача ипотеки побила рекорд в июле

Телеканал 360°вчера в 10:03
Деловая газета. Юг

На Кубани в июле 2020 года выдача ипотечных кредитов выросла на 37%

Деловая газета. Югвчера в 09:58
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новостивчера в 05:50
РБК Краснодар

На Кубани выдача ипотечных кредитов в июле 2020г. выросла на 37%

РБК Краснодарвчера в 08:56
РБК

Рекордную выдачу ипотечных кредитов зафиксировали в июле

РБКвчера в 08:05
Коммерсантъ

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Коммерсантъ20 августа в 14:40
Телеканал Санкт-Петербург

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Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40

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