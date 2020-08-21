Объём выданной в июле ипотеки вырос на 53%

Сегодня, 21 августа 2020 года, стало известно, что объём выданных в июле текущего года ипотечных кредитов вырос на 53% в годовом выражении, до 320 млрд рублей, а их количество - на 37%, до 129 тысяч единиц. Таковы предварительные данные «Объединённого кредитного бюро».