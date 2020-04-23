Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина. Следственные мероприятия идут в строительном блоке. Правоохранителей интересуют старые проекты, в том числе по возведению нового зоопарка.

Здоровье В Нижегородской области коронавирусом заболели более тысячи человек Вчера в правительстве региона приводили оценку, согласно которой к концу недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области может составить около 1500. 23

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