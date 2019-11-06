Происшествия

ТАССТАССОбыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя партии Ярослав Кондей.
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К либертарианцу Светову пришли с обыском по уголовному делу о публикации 2012 года

Коммерсантъ10:28

Полиция пришла сегодня с обыском к активисту Либертарианской партии России Михаилу Светову

Эхо Москвы11:00

Либертарианца Михаила Светова заподозрили в разврате с несовершеннолетними

Lenta.ru10:20

Адвокат сообщил об обыске у либертарианца Светова из-за уголовного дела

РБК10:18

Адвокат рассказал, почему на Михаила Светова возбудили уголовное дело

URA.Ru11:02

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

ТАСС10:53

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Интерфакс10:24
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Армия и оружие

МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом

Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
РИА Новости 10:41
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Политика

В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
РБК 05:00
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Посла России в Баку Михаила Бочарникова вызвали в азербайджанский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за визита в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
РИА Новости 10:09
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Общество

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Спорт

Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности

Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.
Известия 08:27
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов.
ТАСС 09:50
Шоу-бизнес

Катрин Денев была госпитализирована в Париже

Французская газета Le Parisien сообщила о том, что 76-летнюю актрису доставили в городскую больницу «в тяжелом состоянии».
ОК! 10:28
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил выгоду от реверса газа из ЕС

Украина заработала в 2018 году $600 млн на разнице между стоимостью транзита российского газа и стоимостью его импорта благодаря отказу от поставок российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service вчера в 11:11
Происшествия

В Кемерове совершено покушение на известного адвоката

В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Футбол

«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Политика

Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы

Бывший замминистра курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января 2019 года: в рамках изменений, в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.
РБК 10:35
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Хоккей

«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

Спорт-Экспресс 05:57
Космос

Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна

ГЛАС.RU вчера в 05:33
Кино

Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября

«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль 04 ноября в 07:22
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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