Происшествия

ТАССТАССОбыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя партии Ярослав Кондей.
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с чего всё началось
Михаил Светов рассказал
 «МБХ медиа», что вместе с ним показания в Следственном комитете по Северо-западному округу Москвы дает его бывшая девушка Анастасия Стародубовская.
Медиазона10:45

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Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

ТАСС10:53

Михаил Светов разврат отрицает

Коммерсантъ12:27

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Интерфакс10:24

Адвокат рассказал, почему на Михаила Светова возбудили уголовное дело

URA.Ru11:02

Следователи закончили обыск у либертарианца Светова

РБК12:50

«По факту фотографии в моем инстаграме». Михаил Светов — об обысках в своей квартире

Дождь10:30

В Москве к либертарианцу Михаилу Светову пришли с обысками

Новая газета09:12
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Происшествия

Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро

На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину.
Lenta.ru 12:38
Спорт

WADA получило ответы от России на все вопросы

Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Технологии

Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла

Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 04 ноября в 15:20
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна рассказал о жилищных претензиях Степаненко

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна в процессе по разделу имущества с бывшей супругой артиста Еленой Степаненко, рассказал о ситуации с недвижимостью, которой ранее владела пара.
Lenta.ru 12:47
Футбол

Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на матч «Локомотив» - «Ювентус»

В среду московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус" на стадионе в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 13:31
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес

У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль

Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Гаджеты

На AliExpress стартует распродажа ILIFE

Anonsens 03:43
Шоу-бизнес

Роналду попал в скандал на вручении премий MTV

Metaratings 10:41
Общество

Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия

Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье

Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Lenta.ru 12:38
Общество

Россиянин без вести пропал в Турции

Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Общество

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ

Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).
Российская газета 13:46
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Армия и оружие

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Армия и оружие

КНДР выступила против учений США и Южной Кореи

Посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын назвал новым витком напряженности планы США и Южной Кореи провести совместные учения на Корейском полуострове.
Росбалт 12:20
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
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Михаил Владимирович Светов
Русский политик
Русский политик и общественный деятель, политолог, блогер, один из лидеров Либертарианской партии России, один из основных идеологов и популяризаторов либертарианства в России, организатор ряда крупных федеральных митингов на различные политические и общественные темы. Автор собственного YouTube-канала «SVTV».
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