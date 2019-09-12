Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале.

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

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