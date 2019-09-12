Происшествия

Lenta.ruLenta.ruК сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале.
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Леонид Волков
Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.
— Леонид Волков, российский политикДождь 01:06

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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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