Происшествия
Lenta.ruК сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале.
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Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков.
— Леонид Волков, российский политикДождь 01:06
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Известия 00:53
Происшествия
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Финансы
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По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
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Политика
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Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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В Театре мюзикла пройдет премьера спектакля «Пари над бездной»
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Общество
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Культура
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Происшествия
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Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
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Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
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Происшествия
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Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа
Курс доллара США составил 65,4 руб./$1 в 13:57 мск, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 07:11