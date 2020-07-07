Происшествия
РБКОбыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
По сведениям портала 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски проходят в его квартире, а также в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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с чего всё началось
Обыски по новому делу, где фигурирует генерал МВД Абакумов, коснулись фонда "Бронка Групп". Руководит же холдингом, как известно, юный внук экс-главы ФСО Евгения Мурова.47 новостей05:00
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Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
Общество
На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова
На Лубянской площади в Москве, возле здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсант", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене.
Московский Комсомолец 07:47
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях
Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ
Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи.
iReactor 07:03
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Политика
Порошенко обвинили в том, что он поздравил Путина с Днем России
Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России.
ИА Новороссия 06:12
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами
Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами.
Life.ru 07:50
Политика
«Почта России» вложила 1,5 млрд руб. в средства защиты от коронавируса
"Почта России" инвестировала более 1,5 млрд руб. в средства защиты для недопущения распространения коронавируса.
ТАСС 06:43
Футбол
Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА
Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
ТАСС Спорт 07:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания - УФСБ.
ТАСС 07:58
Футбол
«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!
«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил.
Чемпионат 05:45
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29