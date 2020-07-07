Обыски по новому делу, где фигурирует генерал МВД Абакумов, коснулись фонда "Бронка Групп". Руководит же холдингом, как известно, юный внук экс-главы ФСО Евгения Мурова.

с чего всё началось

По сведениям портала 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски проходят в его квартире, а также в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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