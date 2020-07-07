Происшествия

РБКРБКОбыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

По сведениям портала 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски проходят в его квартире, а также в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

Пришли не только к генералу Абакумову, в правоохранительный фонд семьи Муровых тоже

Обыски по новому делу, где фигурирует генерал МВД Абакумов, коснулись фонда "Бронка Групп". Руководит же холдингом, как известно, юный внук экс-главы ФСО Евгения Мурова.
47 новостей05:00

Подробнее о событии

«Пожертвованный» Land Cruiser «довёз» генерала Абакумова до нового уголовного дела

78.ru07:45

Силовики проводят обыски по адресам, связанным с генералом Абакумовым

Петербургский дневник06:30

В доме экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова проводят обыски

Мойка7806:30

47news: Причиной обысков у генерала Абакумова стал дорогой внедорожник

Фонтанка.Ру07:28

Источник: оперативники проводят обыск в доме экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова

ТАСС06:22

Силовики проводят обыски по адресам, связанным с генералом Абакумовым

DP.RU06:05

К генералу МВД Абакумову пришли по следам Land Cruiser 200, приобретенного на пожертвования

47 новостей06:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
3,4K
Общество

На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова

На Лубянской площади в Москве, возле здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсант", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене.
Московский Комсомолец 07:47
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
3
Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях

Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
1
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
75
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ

Инсайдеры сообщили, что о второй беременности Маркл стало известно еще в мае: тогда же Меган и Гарри рассказали о скором пополнении в королевской семье во время сеанса видеосвязи в день рождения их сына Арчи.
iReactor 07:03
4
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
770
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
2
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
167
Политика

Порошенко обвинили в том, что он поздравил Путина с Днем России

Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко 12 июня 2014 года якобы поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России.
ИА Новороссия 06:12
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
32
Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
25
Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
10
Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
1,8K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
898
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Происшествия

В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами

Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами.
Life.ru 07:50
1
Политика

«Почта России» вложила 1,5 млрд руб. в средства защиты от коронавируса

"Почта России" инвестировала более 1,5 млрд руб. в средства защиты для недопущения распространения коронавируса.
ТАСС 06:43
2
Общество

Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью

МК-Спорт 06:45
1
Футбол

Футболисты «Оренбурга» готовятся к матчу 27-го тура РПЛ против ЦСКА

Футболисты "Оренбурга" готовятся к домашнему матчу 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
ТАСС Спорт 07:53
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
602
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания - УФСБ.
ТАСС 07:58
Футбол

«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!

«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил.
Чемпионат 05:45
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
724
Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
78
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
6
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
541
Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
832
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное