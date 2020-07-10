Общество
REGNUMВ Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Зюбр добавил, что в изоляторе временного содержания находятся два члена ЛДПР. Депутат сказал, что не знает, связаны ли обыски с делом «Амурстали». Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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с чего всё началось
В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.РИА Новости00:27
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Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Происшествия
Губернатор Фургал заявил в суде о своей полной невиновности
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к убийствам.
ПолитРоссия 07:41
Авто
Новый родстер от Skoda получит название Slavia
Созданием новинки занимаются в настоящее время 20 студентов, которые получают обучение в штаб-квартире Skoda в чешском Млада-Болеславе.
Evo-rus.com 01:46
Транспорт
За отмененные рейсы липчанам вернут ваучеры
У многих липчан на руках остались авиабилеты как на прошлые, так и на будущие поездки.
LipetskMedia.ru 05:08
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
Политика
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
Piter.tv 04:09
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 06:45
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон
Kinonews.ru вчера в 16:20
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Кино
HBO снимет сериал по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Бергмана
Телеканал HBO адаптирует картину шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» в виде мини-сериала, сообщает 9 июля Variety.
Известия вчера в 22:58
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Хинштейн заявил, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД России еще с 1990-х годов, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Политическая Экспертиза вчера в 04:09
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Здоровье
В России заболеваемость коронавирусом застопорилась на одном уровне
В России ежедневно коронавирус подтверждается у более шести тысяч человек на протяжении недели.
Readovka67.ru 04:07
Транспорт
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
Rambler News Service 07:14