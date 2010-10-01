Происшествия

REGNUMREGNUMОбыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
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По информации собственных источников сайта Академ-Онлайн
 утром в понедельник следователи СКР и оперативники ФСБ нагрянули не только в офисы СО РАН, но и в квартиры некоторых сотрудников.
Бердск онлайнвчера в 22:07

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Академик Асеев покинул Россию

Родные берега (Новосибирск)04:39

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

ТАСС00:28

Обыски в СО РАН: возбуждено дело о приватизации коттеджа в Академгородке

Бердск онлайнвчера в 22:07

Следователи раскрыли подробности уголовного дела, из-за которого в СО РАН прошли обыски

НГС00:48

В СО РАН подтвердили обыски по делу о приватизации коттеджа в Академгородке

ГТРК Новосибирск00:34

СК раскрыл детали уголовного дела управделами СО РАН

Тайга.инфо00:42

Силовики пришли с обысками в СО РАН: подробности

НДН.инфо00:08
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Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16 ноября в 05:41
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
ТАСС 05:27
Политика

В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Аргументы недели вчера в 13:31
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году Ульяновский автозавод планирует оснастить свои машины новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня 01:22
Армия и оружие

ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Военное обозрение 16 ноября в 03:21
Общество

Коллекторы просят защиты от должников

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Коммерсантъ вчера в 17:47
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Kinonews.ru 04:24
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Московский Комсомолец 03:16
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
iReactor 05:06
Политика

Дерипаска попросил США снять с него санкции

Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Коммерсантъ 05:14
Политика

Россия поставит Индии системы С-400

Производство уже началось и будет вестись по графику. Индия объявила о намерении приобрести С-400 в 2015 году.
ГЛАС.RU 02:20
Футбол

Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Vprognoze.ru 04:57
Финансы

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Общество

Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ

Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
РЕН ТВ 05:05
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Происшествия

Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне

Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Росбалт 04:42
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
РИА Новости 15 ноября в 12:00
Политика

Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Известия вчера в 18:30
Происшествия

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.
Аргументы недели 02:08
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
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