с чего всё началось

Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».

Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

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