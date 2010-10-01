Происшествия
REGNUMОбыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа
Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
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с чего всё началось
По информации собственных источников сайта Академ-Онлайн утром в понедельник следователи СКР и оперативники ФСБ нагрянули не только в офисы СО РАН, но и в квартиры некоторых сотрудников.Бердск онлайнвчера в 22:07
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Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины
Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
Политика
В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году Ульяновский автозавод планирует оснастить свои машины новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Армия и оружие
ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»
Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Общество
Коллекторы просят защиты от должников
НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко
Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
Политика
Дерипаска попросил США снять с него санкции
Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.
Политика
Россия поставит Индии системы С-400
Производство уже началось и будет вестись по графику. Индия объявила о намерении приобрести С-400 в 2015 году.
Футбол
Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Финансы
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Общество
Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ
Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Происшествия
Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне
Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»
В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Происшествия
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.