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ВедомостиВедомостиОбыски в штабе Навального и ФБК завершились

Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter. Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании».
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Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции

РБК18:52

В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и московском штабе Алексея Навального проходят обыски и задержания

Эхо Москвы17:02

После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

ТАСС16:20

В московском штабе Навального задержали девять человек. Обновлено

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«Мэрия хочет сорвать „Умное голосование“»: Навальный — об обысках в ФБК

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Медиазона17:11

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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