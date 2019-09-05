Происшествия
ВедомостиОбыски в штабе Навального и ФБК завершились
Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter. Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании».
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:48, Вашингтон
Теннис
Серена Уильямс обыграла Свитолину и вышла в финал US Open
Sportbox.RU 20:30
Армия и оружие
Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов
РИА Новости 22:08
Футбол
Маркизио может стать одноклубником Головина в «Монако»
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако», информирует Sportmediaset.
Спорт-Экспресс 09:16
Политика
Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Армия и оружие
В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс 11:12
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик
Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия - большой стресс именно для нее, как для мамы.
Телепрограмма 11:14
Футбол
Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Газета.Ru 14:55
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com 14:31
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Транспорт
Беглов: семь новых станций откроют в Петербурге за пять лет
Семь новых станций планируется открыть в Санкт-Петербурге в течение пяти лет, сообщил метростроителям в четверг врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса метро.
ТАСС 05:05
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.
Российская газета 17:16
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 19:57
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Здоровье
В Минздраве сказали, кому нужно ставить прививку от гриппа
Самым эффективным способом профилактики считается вакцинация, так как состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.
Новые Известия 22:04
Армия и оружие
Вертолеты армейской авиации Китая прибыли в аэропорт Челябинска
Восемь вертолетов авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приземлились в гражданском аэропорту Челябинска.
ТК Звезда 22:15
Гаджеты
Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца
Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39