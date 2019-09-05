Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter. Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании».

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

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