Происшествия

ВедомостиВедомостиОбыски в штабе Навального и ФБК завершились

Обыски завершились в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и студии канала «Навальный Live», сообщила политик Любовь Соболь в Twitter. Она также отметила, что попытка запугать сотрудников ФБК не удалась и призвала москвичей участвовать в «Умном голосовании».
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В московском штабе Навального задержали девять человек. Обновлено

Новая газета14:13

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомости18:24

После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

ТАСС16:20

Соболь сообщила об окончании обысков в ФБК

Интерфакс18:32

«Мэрия хочет сорвать „Умное голосование“»: Навальный — об обысках в ФБК

Дождь14:27

Девять задержанных в штабе отпустили из ОВД

Медиазона17:11

В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и московском штабе Алексея Навального проходят обыски и задержания

Эхо Москвы17:02
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Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

REGNUM 03 сентября в 17:43
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия

В Польше женщина родила ребенка через 8 недель после смерти мозга

Газета.Ru 20:31
Единоборства

Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Музыка

Монеточка показала разную себя в клипе «Нет монет»

Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
ИА InterMedia 15:59
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета вчера в 08:58
Политика

Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Теннис

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

ТАСС 20:05
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Космос

Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн

Телеканал 360° 13:58
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Политика

Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
REGNUM 10:13
Культура

Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет

35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU 06:08
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Общество

Оптом дешевле: как власти Приамурья смогут бесплатно накормить всех младшеклассников

Некоторые кормят за 8 рублей По закону на питание одного ребенка, проживающего в южных территориях Приамурья, выделяется 20 рублей в день, в северных — 30 рублей (законодатели посчитали: продукты на севере значительно дороже).
Амурская правда 04:30
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Энергетика

Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время

Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Общество

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ 15:42
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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