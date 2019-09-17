Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Здоровье Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.

Футбол Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.

Политика Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации» Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.

Авто Для Японии представлена новая Toyota Corolla Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика США привели в боевую готовность войска Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Футбол Лион — Зенит 1:1 В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".

Спорт Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.

Транспорт Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха» Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.

Футбол Челси — Валенсия 0:0 (2-й тайм) Стали известны составы «Валенсии» и «Челси» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Энергетика Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.

Происшествия СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.

Гаджеты Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.