Общество

Восток-МедиаВосток-МедиаОценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.
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