Общество
Восток-МедиаОценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье
Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол
Роналду раскрыл размер своего состояния
Известия вчера в 21:02
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
Объем поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, сообщает Al Arabiya.
REGNUM 01:34
Экономика
Горнодобычу ставят в безотходное положение
Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Гаджеты
Новый супермощный Redmi от Xiaomi покажут 19 сентября
Компания Xiaomi готовится показать всему миру улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro.
Российская газета вчера в 10:55
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Тогда США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Газета.Ru вчера в 14:39
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Армия и оружие
Новейшую криптозащищенную систему связи испытали на Су-57
Новую модификацию разрабатывали специально для истребителя СУ-57, сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер.
Sibnet Новости вчера в 23:15
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Экономика
«Роснефть» сообщила об интересе индийских компаний к проекту в Арктике
Индийские компании подтвердили интерес к участию в арктическом проекте «Восток ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти» по итогам переговоров главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.
Ведомости вчера в 09:08
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Общество
В четырёх районах Сахалина ожидается очень сильный дождь
Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь.
АСТВ 00:48
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
В организме большинства несовершеннолетних детей в Германии обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика.
Известия вчера в 22:39
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20