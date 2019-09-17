Общество

Восток-МедиаВосток-МедиаОценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.
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Паводок в Приморье подтопил более 12 тыс. га сельскохозяйственных культур

ТАССвчера в 23:55

Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19

Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

РИА Новостивчера в 13:16

Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

RT на русскомвчера в 10:28

Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

REGNUMвчера в 20:58

Власти оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области

Взгляд.рувчера в 10:46

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Восток-Медиавчера в 13:39
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина

Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Политика

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол

Роналду раскрыл размер своего состояния

Известия вчера в 21:02
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Общество

Иван Ургант высмеял судебную систему в эфире «Первого канала»

Эхо Москвы 00:15
Энергетика

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме

Объем поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, сообщает Al Arabiya.
REGNUM 01:34
Экономика

Горнодобычу ставят в безотходное положение

Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Гаджеты

Новый супермощный Redmi от Xiaomi покажут 19 сентября

Компания Xiaomi готовится показать всему миру улучшенную версию смартфона Redmi K20 Pro.
Российская газета вчера в 10:55
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Тогда США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Газета.Ru вчера в 14:39
Фигурное катание

Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира

Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Армия и оружие

Новейшую криптозащищенную систему связи испытали на Су-57

Новую модификацию разрабатывали специально для истребителя СУ-57, сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер.
Sibnet Новости вчера в 23:15
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Экономика

«Роснефть» сообщила об интересе индийских компаний к проекту в Арктике

Индийские компании подтвердили интерес к участию в арктическом проекте «Восток ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти» по итогам переговоров главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.
Ведомости вчера в 09:08
Происшествия

Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Общество

В четырёх районах Сахалина ожидается очень сильный дождь

Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь.
АСТВ 00:48
Экономика

В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов

В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

В организме большинства несовершеннолетних детей в Германии обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика.
Известия вчера в 22:39
Финансы

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018 года, с 26 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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