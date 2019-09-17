Общество

Восток-МедиаВосток-МедиаОценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков

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ТАССвчера в 23:55

Приморье попросило 370 миллионов рублей пострадавшим от паводка аграриям

РИА Новостивчера в 13:16

Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

RT на русскомвчера в 10:28

Губернатор Приморья предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям

REGNUMвчера в 20:58

Власти оценили ущерб от паводков в Приморье и Амурской области

Взгляд.рувчера в 10:46

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Восток-Медиавчера в 13:39
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга

Телеканал 360° вчера в 07:51
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина

Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
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Ургант на «Первом канале» высмеял судью, выносившего приговор Устинову

URA.Ru 02:20
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Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре Москвы

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в центре Москвы, водителя извлекли из воды спасатели.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
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В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

ТАСС вчера в 07:29
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«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов

По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Газета.Ru 01:09
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
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Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
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«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода.
Известия вчера в 08:19
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
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Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия

Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания.
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В Индии мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог

РИА Новости 02:25
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Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России

На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
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Гаджеты

Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5

Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.
ITZine.ru вчера в 23:30
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
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Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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Умерла заведующая военным складом под Ачинском

Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.
ТАСС 01:36
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Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
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Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018 года, с 26 сентября 2018 года являлся исполняющим обязанности губернатора. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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