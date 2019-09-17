Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.

Оценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье

Общество Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Происшествия Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре Москвы Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в центре Москвы, водителя извлекли из воды спасатели.

Происшествия Россиянин бросил гранату в московского полицейского Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.

Хоккей «Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Армия и оружие Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.

Энергетика «Северный поток-2» построили уже более чем на 80% Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Происшествия Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания.

Гаджеты Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.

Гаджеты Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5 Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».

Армия и оружие В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".

Армия и оружие США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия Умерла заведующая военным складом под Ачинском Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Общество Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.