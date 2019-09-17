Общество
Восток-МедиаОценен предварительный ущерб от наводнения в Приморье
Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что инфраструктура региона пострадала на 1,5 млрд рублей.
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Телеканал 360° вчера в 07:51
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Бетономешалка упала в Водоотводный канал в центре Москвы
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в центре Москвы, водителя извлекли из воды спасатели.
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 16 сентября в 12:47
Армия и оружие
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
Энергетика
«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода.
Известия вчера в 08:19
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания.
Известия 00:31
Гаджеты
Открылся предзаказ на новые телефоны Nokia в России
На российском рынке открылся предзаказ на новые мобильные гаджеты Nokia. Об этом сообщили представители компании HMD Global.
Discover24 02:48
Гаджеты
Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5
Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.
ITZine.ru вчера в 23:30
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 16 сентября в 05:02
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
Умерла заведующая военным складом под Ачинском
Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.
ТАСС 01:36
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов
Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Интерфакс вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35