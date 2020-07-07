Экономика

Газета.RuГазета.RuОценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС. Согласно самому оптимистичному, налог будут взимать с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве товаров и эталонным объемом выбросов. Нагрузка на экспортеров составит порядка €6 млрд.
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В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

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Российские экспортеры могут пострадать от углеродного налога в ЕС

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России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе

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Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

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СМИ: Россия понесет рекордные убытки из-за нового европейского налога

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KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБКвчера в 06:32
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Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Адвокат актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, пообещал сенсацию на суде.
Известия 11:36
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
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Общество

ФСБ провела первую экспертизу по делу Сафронова еще в 2019 году

Первая датирована еще сентябрем 2019 года. Силовики могли специально дождаться, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу.
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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
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Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир»

Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
РБК 10:37
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 06 июля в 08:45
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Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.
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Политика

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

В отношении Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы).
Коммерсантъ вчера в 08:15
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Экономика

Мишустин оценил значение концепции лучшего будущего труда

Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации Международной организации труда (МОТ), заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:54
Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы

Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

Минпросвещения отменило традиционные линейки в школах 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
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Происшествия

Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым

Вести.Ru 07:52
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Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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Транспорт

В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на дорогах

Известия 11:30
Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

News.ru 11:21
Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости вчера в 10:02
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
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Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Сумму долга снизили на один миллион, теперь Шубскому предстоит выплатить 51 млн рублей.
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Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Врачи назвали симптомы, которые преследуют переболевших COVID-19 пациентов после выписки из больницы.
МедиаПоток 07:24
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Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38
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