Экономика
Газета.RuОценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС. Согласно самому оптимистичному, налог будут взимать с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве товаров и эталонным объемом выбросов. Нагрузка на экспортеров составит порядка €6 млрд.
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Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Адвокат актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, пообещал сенсацию на суде.
Известия 11:36
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
ФСБ провела первую экспертизу по делу Сафронова еще в 2019 году
Первая датирована еще сентябрем 2019 года. Силовики могли специально дождаться, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу.
Компания 08:42
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир»
Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
РБК 10:37
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
CT news 06 июля в 08:45
Футбол
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.
Metaratings 10:17
Политика
Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное
В отношении Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы).
Коммерсантъ вчера в 08:15
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Экономика
Мишустин оценил значение концепции лучшего будущего труда
Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации Международной организации труда (МОТ), заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:54
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру вчера в 15:03
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Сумму долга снизили на один миллион, теперь Шубскому предстоит выплатить 51 млн рублей.
Народные новости 08:15
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Врачи назвали симптомы, которые преследуют переболевших COVID-19 пациентов после выписки из больницы.
МедиаПоток 07:24
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38