KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС. Согласно самому оптимистичному, налог будут взимать с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве товаров и эталонным объемом выбросов. Нагрузка на экспортеров составит порядка €6 млрд.

Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

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