Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то.

По словам Поповой, первыми смогут поехать отдыхать жители регионов с благополучной эпидемиологический ситуацией. Она подчеркнула, что на отдых нельзя отправлять граждан «из горячей точки или с высокого эпидподъема».

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