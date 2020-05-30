Коронавирус
Lenta.ruОценена готовность регионов отправить россиян на отдых
По словам Поповой, первыми смогут поехать отдыхать жители регионов с благополучной эпидемиологический ситуацией. Она подчеркнула, что на отдых нельзя отправлять граждан «из горячей точки или с высокого эпидподъема».
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Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то.
— Анна Попова, российский политикИзвестия 07:46
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