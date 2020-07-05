Здоровье

МИР 24МИР 24В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой

По словам специалистов, вспышка бубонной чумы, зарегистрированная в Монголии, не представляет угрозы для России. Заболевание передается от человека к человеку, только если бубонная чума превратится в легочную.
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с чего всё началось

Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России

Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе.
РИА Новости14:06

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Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР

РБК15:32

Оценена опасность вспышки бубонной чумы для России

РИА Новости14:06

Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

Газета.Ru14:27

Вирусолог рассказал, грозит ли России эпидемия бубонной чумы

Московский Комсомолец14:22

Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт

Комсомольская правда15:00

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Lenta.ru13:53

Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

Говорит Москва13:05
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Общество

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Минфин РФ расширяет программу льготной ипотеки

В Минфине РФ готовят законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей.
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«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21

«Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
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ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Политика

Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас объяснил регулярность индексации социальных выплат.
Комсомольская правда 06:34
Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Армия и оружие

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
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Общество

В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса

Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

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Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Автомобиль комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
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Шоу-бизнес

Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха

Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.
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На оккупированной Луганщине жители отбили школу у боевиков ВСУ

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Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции

В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Футбол

Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 17:22
Политика

Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского

Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
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Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 15:55
Общество

50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства

В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
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Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника «Глонасс»

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который несколько раз откладывался, планируется в августе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
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Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

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Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной

Версия американских ученых NASA об открытии параллельной Вселенной, где время движется вспять, стала предметом острых дискуссий среди научного сообщества, 4 июля пишет агентство «Al Jazeera».
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Брокколи замедляет процесс старения

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