Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе.

с чего всё началось

По словам специалистов, вспышка бубонной чумы, зарегистрированная в Монголии, не представляет угрозы для России. Заболевание передается от человека к человеку, только если бубонная чума превратится в легочную.

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой

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