Здоровье
МИР 24В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
По словам специалистов, вспышка бубонной чумы, зарегистрированная в Монголии, не представляет угрозы для России. Заболевание передается от человека к человеку, только если бубонная чума превратится в легочную.
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с чего всё началось
Ранее в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ввели третий уровень эпидемиологической опасности после того, как выявили пациента с подозрением на бубонную чуму. До этого чуму выявили на западе Монголии, в приграничном с Россией регионе.РИА Новости14:06
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Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Общество
Минфин РФ расширяет программу льготной ипотеки
В Минфине РФ готовят законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей.
URA.Ru 19:09
Футбол
«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21
«Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
Петербургский дневник 15:58
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий
Ранее сайт KP.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас объяснил регулярность индексации социальных выплат.
Комсомольская правда 06:34
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Общество
В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса
Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03 июля в 04:07
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Автомобиль комплектуется мотором мощностью 720 л.с. Автомобиль будет выпускаться лишь в течение полугода – до середины следующего года.
Evo-rus.com 03 июля в 08:18
Шоу-бизнес
Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на фото с отдыха
Российская модель Ирина Иванова практически полностью обнажила грудь на фото с отдыха.
Актуальные Новости вчера в 15:45
Происшествия
Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции
В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Футбол
Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 17:22
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 15:55
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Космос
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника «Глонасс»
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который несколько раз откладывался, планируется в августе, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
РИА Новости 20:07
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online 03:13
Технологии
Исследователи космоса заявили об открытии параллельной Вселенной
Версия американских ученых NASA об открытии параллельной Вселенной, где время движется вспять, стала предметом острых дискуссий среди научного сообщества, 4 июля пишет агентство «Al Jazeera».
ИА Красная Весна 18:41
Здоровье
Брокколи замедляет процесс старения
Evo-rus.com 08:49