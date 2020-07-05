Здоровье
Lenta.ruОценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов. Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.
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с чего всё началось
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы. Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.Говорит Москва13:05
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Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.
Известия 14:27
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
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Футбол
«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона
Bookmaker-ratings.ru 15:28
Автоспорт
Первый в сезоне этап «Формулы-1» выиграл Валттери Боттас
Завершился первый в этом сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
BFM.ru 14:19
Происшествия
На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры
В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки.
Российская газета 16:09
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Московский Комсомолец 03 июля в 22:17
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Футбол
Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»
Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.
Soccer.ru 10:40
Экономика
Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках
Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные банковские услуги.
РЕН ТВ 17:31
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Космос
Межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в 2021 году
Финансовая газета 05:42
Футбол
Гризманн впервые с февраля забил в Ла Лиге с передачи Месси
Примечательно, что свой сегодняшний гол, как и мяч, забитый в феврале, Гризманн забил с передачи нападающего Лионеля Месси.
Sports.ru 16:55
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс 17:05
Общество
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru 17:02
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в Германии
Речь идет в том числе об Италии.
Evo-rus.com 08:29
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17