Здоровье

Lenta.ruLenta.ruОценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов. Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.
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с чего всё началось

Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы. Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.
Говорит Москва13:05

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Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в КНР

РБК15:32

Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

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Вирусолог рассказал, грозит ли России эпидемия бубонной чумы

Московский Комсомолец14:22

Инфекционист спрогнозировал риск распространения бубонной чумы в России

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РИА Новости14:06

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Lenta.ru13:53

Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт

Комсомольская правда15:00
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

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Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
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Футбол

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона

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Первый в сезоне этап «Формулы-1» выиграл Валттери Боттас

Завершился первый в этом сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
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В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки.
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Московский Комсомолец 03 июля в 22:17
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
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Общество

В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать

Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
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Рамос: «За победу в Примере сражаются футболисты, а не судьи»

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в Примере.
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Экономика

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках

Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные банковские услуги.
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Армия и оружие

Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
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Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
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Общество

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Экономика

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"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
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Межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в 2021 году

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Футбол

Гризманн впервые с февраля забил в Ла Лиге с передачи Месси

Примечательно, что свой сегодняшний гол, как и мяч, забитый в феврале, Гризманн забил с передачи нападающего Лионеля Месси.
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
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Армия и оружие

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
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Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
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