Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы. Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.

с чего всё началось

Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов. Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

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