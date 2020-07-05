Здоровье

Lenta.ruLenta.ruОценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов. Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.
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с чего всё началось

Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы. Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.
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Эксперт оценил опасность бубонной чумы для России

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Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

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Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

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Врач оценил опасность вспышки бубонной чумы для россиян

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Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

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Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
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Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
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Государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Не имеет выхода к морю. Государство является участником почти всех структур ООН, а также некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя.
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