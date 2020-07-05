Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы. Там существуют специальные службы, которые не дают болезни распространяться на протяжении многих лет.

с чего всё началось

Эксперт считает, что сейчас в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», — пояснил Жемчугов. Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы.

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Политика Двоюродный племянник Путина возглавил партию Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции". 1,5K

Авто Назвали новинки из Китая, которые появятся в России в 2020 году Что новинки стоит ждать на рынке уже в начавшемся третьем квартале. В настоящее время, обе модели проходят этап сертификации.

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 280

Футбол Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством, которое команда обеспечила после победы в 26-м туре РПЛ над «Краснодаром» (4:2).

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 796

Киберспорт Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.

Космос «Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке. 1

Экономика Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. 31

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 429

Общество Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места «Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина. 41

Автоспорт Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 903

Гаджеты Протестирован первый настольный компьютер Huawei Китайский видеосервис BiliBili опубликовал ролик с демонстрацией настольного компьютера Huawei на базе фирменного процессора Kunpeng 920 с архитектурой ARMv8.

Шоу-бизнес Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД. 19

Общество Нурмагомедов прокомментировал смерть отца Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым прокомментировал смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. 17