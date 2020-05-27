Технологии

Lenta.ruLenta.ruОценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе. Если же в другое время подзарядить гаджет не удается, есть несколько советов, которые продлят работу.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

ПРАЙМвчера в 19:05

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Lenta.ruвчера в 23:05

Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

РБКвчера в 21:36

Эксперт рассказал, как правильно заряжать и не портить смартфон

РЕН ТВвчера в 20:29

Эксперт рассказал о правилах зарядки мобильных устройств

RT на русском00:39

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон ночью

Газета.Ru02:09

Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

РИА Новости03:26
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Путин назвал дату Парада Победы в 2020 году

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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Экономика

В Саратовской области принят третий пакет для поддержки бизнеса

Облдума одобрила третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях "коронавирусных" ограничений в Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:10
Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
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Киберспорт

Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне

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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
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Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США

Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
РЕН ТВ вчера в 14:55
Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
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Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
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Интернет

Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового

Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
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Политика

На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

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Общество

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Общество

В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Здоровье

В Греции вакцинировать от коронавируса будут прививкой БЦЖ

В Греции решили вакцинировать население прививкой от туберкулеза БЦЖ. Вакцинация начнется с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
BFM.ru 07:18
Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
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Политика

Путин в среду обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом в Москве

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в российской столице и дальнейший план действий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 07:30
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
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Губернатор отчитал мэра Екатеринбурга за отказ от маски

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал чиновников, отказывающихся от ношения медицинских масок на публичных мероприятиях.
URA.Ru 07:16
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