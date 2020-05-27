Технологии

Lenta.ruLenta.ruОценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе. Если же в другое время подзарядить гаджет не удается, есть несколько советов, которые продлят работу.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов.
ПРАЙМвчера в 19:05

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

ПРАЙМвчера в 19:05

Россиянам не рекомендуют ставить смартфон на зарядку на всю ночь

Газета.Ruвчера в 19:58

Эксперт рассказал о правилах зарядки мобильных устройств

RT на русском00:39

Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

РБКвчера в 21:36

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Lenta.ruвчера в 23:05

Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

РИА Новостивчера в 23:45

Эксперт рассказал, как правильно заряжать и не портить смартфон

РЕН ТВвчера в 20:29
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Киберспорт

Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII

Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform вчера в 04:46
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Происшествия

В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM вчера в 06:13
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Общество

Песков рассказал о своих чувствах после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте заражения коронавирусом в колонке для ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:54
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Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру вчера в 05:00
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Происшествия

Пьяная мать вела развратный стрим при своем сыне

Живая Кубань вчера в 16:25
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

REGNUM 01:31
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,2K
Космос

Ученые измерили массу ближайшей к Земле экзопланеты

Минимальную массу ближайшей к Земле экзопланеты — Проксимы b измерили астрономы под руководством планетолога из Астрофизического института Канарских островов (Испания) Алехандро Маскарено.
ИА Красная Весна вчера в 11:13
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая

Выздоровели с начала эпидемии 131,1 тыс. человек. В Москве 26 мая от коронавируса умерли 73 человека.
РБК 00:42
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Политика

Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии

Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут.
Юг Сибири вчера в 23:27
6
Кино

Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

REGNUM вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 24 мая в 10:00
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM вчера в 09:28
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 вчера в 04:46
5
Общество

В Москве предложили использовать мобильное приложение вместо паспорта

Минкомсвязь выступила с предложением с 1 июля и до конца следующего года провести в Москве эксперимент, в рамках которого будет проверяться возможность использования мобильного приложения вместо паспорта гражданина РФ.
Московский Комсомолец 25 мая в 11:13
1,1K
Армия и оружие

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе».
Rusvesna.su 01:05
Игры

Состоялся релиз Minecraft Dungeons

Inc-news.ru вчера в 15:39
Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
35
Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка из РФ Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «PБК-Спорт».
ProstoProSport вчера в 03:00
3
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
9
Технологии

«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы

«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 11:51
12
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
12
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews вчера в 03:52
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
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Происшествия

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
2
Как работают Яндекс.Новости?
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