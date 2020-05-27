Технологии

Российская газетаРоссийская газетаСмартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь

Зарядка смартфона в течение всей ночи может негативно отразиться на работе устройства. Оптимальным же является заряд в диапазоне от 30 до 80 процентов, считают в Battery Unversity.
Читать в источнике
Комментировать287
с чего всё началось

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов.
ПРАЙМвчера в 19:05

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о правилах зарядки мобильных устройств

RT на русском00:39

Эксперт рассказал, как правильно заряжать и не портить смартфон

РЕН ТВвчера в 20:29

Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

РБКвчера в 21:36

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Lenta.ruвчера в 23:05

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

ПРАЙМвчера в 19:05

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон ночью

Газета.Ru02:09

Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

РИА Новости03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
121
Гаджеты

Ассортимент 10-нм продуктов Intel в этом году расширится до десяти наименований

В начале марта финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) заявил, что в текущем году компания выведет на рынок девять новых 10-нм продуктов.
3DNews 03:26
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
7
Культура

Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33
Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

Piter.tv вчера в 01:38
12
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
539
Происшествия

Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
8
Здоровье

На Среднем Урале выявили еще 235 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 27 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 235 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:49
473
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
354
Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском вчера в 10:31
5,5K
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,9K
Политика

МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу

Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
1
Здоровье

Число больных коронавирусом на Украине превысило 21 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 21 245 случаев коронавируса, в том числе 623 летальных, 7234 пациента выздоровели.
Украина.ру 25 мая в 03:08
52
Футбол

«Динамо» не предлагает контракт Кузяеву

Ранее в СМИ получила распространение информация, что «Динамо» предлагает Кузяеву трехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 04:30
Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
1
Технологии

Российский компьютерный продукт пойдет в школу

Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
32
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
11
Общество

В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов

С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
456
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Политика

Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
News.ru вчера в 14:51
4
Общество

В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань 25 мая в 04:01
49
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
3
Общество

За сутки 8 338 россиян заболели коронавирусом

Общее число зараженных достигло 370 680 россиян в 85 регионах. Также за сутки 161 человек умер от коронавируса.
Город55.ру 03:49
2
Армия и оружие

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
341
Происшествия

В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
10
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
736
Космос

Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 вчера в 07:46
6
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
244
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное