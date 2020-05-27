В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов.

с чего всё началось

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе. Если же в другое время подзарядить гаджет не удается, есть несколько советов, которые продлят работу.

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