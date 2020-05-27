Технологии
Lenta.ruОценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе. Если же в другое время подзарядить гаджет не удается, есть несколько советов, которые продлят работу.
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с чего всё началось
В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, что позволяет поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. В отношении вреда здоровья человеку, если он находится рядом с оставленным на зарядку телефоном, нет однозначных выводов.ПРАЙМвчера в 19:05
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Происшествия
В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель
Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
RT на русском 02:04
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Общество
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:57
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов
Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Армия и оружие
Правительство Ливии дало Хафтару последний шанс отступить
Армия международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановила операции против бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Lenta.ru вчера в 02:52
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
29 и 30 июня станут днями пробных экзаменов без учеников - на них планируется отработать проведение экзаменов с учетом всех новых требований.
Первый Тульский вчера в 01:53
Происшествия
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:53
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Происшествия
Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе
Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
Газета Кемерова вчера в 12:29
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Общество
Рамзан Кадыров впервые появился на публике после «болезни»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заслушал доклады о ситуации с коронавирусом в регионе на совещании оперативного штаба.
Русская Планета вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Из-за Меган Маркл Кейт Миддлтон не хватает времени на детей
Из-за Меган Маркл Кейт Миддлтон не хватает времени на детей Кейт Миддлтон даже на карантине не может много времени проводить с детьми.
Экспресс газета 01:53
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
Происшествия
В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев
Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Наука
Найдена причина осложнений от коронавируса
Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19.
Lenta.ru 02:03
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru 25 мая в 15:03
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа «абсолютным дураком»
Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
Газета.Ru 02:42
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02