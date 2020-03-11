Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters. Ведомство прогнозирует стоимость барреля в 2021 году в диапазоне $45–50.
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В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

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Минэнерго: РФ устраивает цена нефти в $45-55 за баррель для реализации проектов в Арктике

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Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

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News.ru14:50

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

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Минэнерго оценивает себестоимость добычи нефти в России в $9-20 за баррель

ПРАЙМ14:57
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«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

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