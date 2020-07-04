Коронавирус
Lenta.ruОценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым
Восемь ночей в Ялте обойдутся путешественнику в 30 тысяч, в Судаке ― 21 тысячу. Цены указаны только за жилье, без дороги и питания.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Единоборства
Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен
Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту
Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28
Происшествия
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM вчера в 04:09
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП
Телеканал RTVI вчера в 09:00
Происшествия
Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ
Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Радио Sputnik 08:05
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Происшествия
В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне
Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина
Украинское агентство Defense Express опубликовало видеозапись проведенных на Украине испытаний турецкого беспилотника Bayraktar TB2.
Военное дело 05:15
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой
Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
Здоровье
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Одним из элементов будущего рестайлинга Chevrolet Niva (скоро – LADA Niva) станет новая приборная панель.
Автоновости дня 03:03
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Стало известно, что недавно министерство обороны Финляндии решило отказаться от свастики на многих эмблемах Военно-воздушных сил страны.
ToDay News Ufa 03:56
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37