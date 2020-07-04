Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым

Восемь ночей в Ялте обойдутся путешественнику в 30 тысяч, в Судаке ― 21 тысячу. Цены указаны только за жилье, без дороги и питания.
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Названа стоимость путешествия в Крым «дикарями»

Национальная служба новостей07:09

Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым

Lenta.ru06:06

Во сколько россиянам обойдется отдых в Крыму этим летом

URA.Ru04:36

В июле частный сектор в Крыму подорожает

ИА Красная Весна05:28

Подсчитана стоимость отдыха в Крыму этим летом

Pravda.Ru05:17

Сколько стоит самим поехать в Крым? Расчеты специалиста

Телеканал 360°05:57

Эксперт рассказал, сколько стоит самостоятельный отдых в Крыму

РИА Новости04:06
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Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
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Единоборства

Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен

Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Религия

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
2,2K
Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
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Шоу-бизнес

Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту

Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28
Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века.
RT на русском 07:11
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
933
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
99
Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
32
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM вчера в 04:09
19
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП

Телеканал RTVI вчера в 09:00
5,5K
Происшествия

Автомобиль въехал в протестующих в штате Вашингтон, сообщают СМИ

Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
Радио Sputnik 08:05
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
9
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
730
Происшествия

В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне

Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие

Испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2 провела Украина

Украинское агентство Defense Express опубликовало видеозапись проведенных на Украине испытаний турецкого беспилотника Bayraktar TB2.
Военное дело 05:15
1
Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
316
Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
19
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой

Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
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Здоровье

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
277
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Одним из элементов будущего рестайлинга Chevrolet Niva (скоро – LADA Niva) станет новая приборная панель.
Автоновости дня 03:03
9
Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Стало известно, что недавно министерство обороны Финляндии решило отказаться от свастики на многих эмблемах Военно-воздушных сил страны.
ToDay News Ufa 03:56
5
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Игры

Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа

Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
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