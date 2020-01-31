Энергетика
Lenta.ruОценена стоимость транзита российского газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года подорожал на два процента. За пять лет стоимость может составить порядка семи миллиардов долларов. Такую оценку дал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Происшествия
СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Экономика
Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
Происшествия
Женщина на автобусе сбила школьника в Липецке
46-летняя женщина за рулем автобуса сбила 10-летнего мальчика.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Политика
Politico назвала трех главных кандидатов в преемники Путина
Издание отмечает, что Путин может рассматривать в качестве преемника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Общество
В Румынии произошло сильное землетрясение
Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,2, произошедших в 3.26 (4.26 по московскому времени), располагался в румынском уезде Вранча.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Наука
Реконструирован череп одного из древнейших хищников
Ученые создали фотореалистичную трехмерную реконструкцию, которая позволит провести точные измерения внутренних структур особи.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Политика
Мишустин назвал нужные для цифровой трансформации условия
Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Футбол
Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб
Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Политика
Оливер Стоун назвал США «империей зла»
Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".