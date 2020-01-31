Энергетика

Lenta.ruLenta.ruОценена стоимость транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года подорожал на два процента. За пять лет стоимость может составить порядка семи миллиардов долларов. Такую оценку дал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБКвчера в 23:00

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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБКвчера в 23:00

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАССвчера в 23:46

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ01:02

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвывчера в 23:30

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Lenta.ru01:03

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

РЕН ТВ00:07

«Нафтогаз» увеличил тариф для «Газпрома» на транзит газа

News.ru00:02
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СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
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Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

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Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

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«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

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Экономика

Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
BFM.ru 00:44
Происшествия

Женщина на автобусе сбила школьника в Липецке

46-летняя женщина за рулем автобуса сбила 10-летнего мальчика.
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Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:17
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
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Политика

Politico назвала трех главных кандидатов в преемники Путина

Издание отмечает, что Путин может рассматривать в качестве преемника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
БИЗНЕС Online 01:40
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
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Ведомости вчера в 22:10
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

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Lenta.ru вчера в 05:12
Общество

В Румынии произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,2, произошедших в 3.26 (4.26 по московскому времени), располагался в румынском уезде Вранча.
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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Наука

Реконструирован череп одного из древнейших хищников

Ученые создали фотореалистичную трехмерную реконструкцию, которая позволит провести точные измерения внутренних структур особи.
Дилетант вчера в 09:19
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
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Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Политика

Мишустин назвал нужные для цифровой трансформации условия

Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Футбол

Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:34
Политика

Оливер Стоун назвал США «империей зла»

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".
ТАСС 01:11
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