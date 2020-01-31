Энергетика
Lenta.ruОценена стоимость транзита российского газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года подорожал на два процента. За пять лет стоимость может составить порядка семи миллиардов долларов. Такую оценку дал принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».
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Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБКвчера в 23:00
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СМИ сообщили о повышении «Нафтогазом» тарифа на транзит российского газа в Европу
Говорит Москвавчера в 23:47
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