Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае. Слова специалиста, имя которого не называется, приводит «Комсомольская правда».

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

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