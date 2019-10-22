Происшествия
Lenta.ruОценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае. Слова специалиста, имя которого не называется, приводит «Комсомольская правда».
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Эксперт назвал стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Национальная служба новостей12:31
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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РБК 10:28
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Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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