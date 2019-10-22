Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае. Слова специалиста, имя которого не называется, приводит «Комсомольская правда».
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