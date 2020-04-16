Экономика
Lenta.ruОценена вероятность дефолта в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.
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Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Общество
Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в России продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Аргументы недели 08:24
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Экономика
ЦБ планирует снизить ключевую ставку
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:07
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
Общество
«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане
Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
Политика
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.
РИА Новости 08:55
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично
Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Кино
Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за коронавируса
Токио, 17 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 08:46
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии
По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
Общество
В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом
Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
Политика
Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны
Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Здоровье
Правительство Ставрополья ввело карантин в Пятигорске
Владимир Владимиров подписал постановление о введении карантина на территории Пятигорска.
Ставропольский репортёр 07:31
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:35
Политика
Путин обсудил с Макроном коронавирус
Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
Общество
Трамп объявил план по снятию карантина в США
Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43