Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.
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Подробнее о событии

В России дефолтом и не пахнет: не путать с девальвацией

REGNUM03:47

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RT на русскомвчера в 15:43

Оценена вероятность дефолта в России

Lenta.ruвчера в 13:39

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

РБКвчера в 14:32

Глава Минэкономики исключил повторение дефолта 1998 года

Коммерсантъвчера в 14:16

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

РИА Новостивчера в 15:19

Глава Минэкономразвития заявил, что власти опасаются роста безработицы

ТАССвчера в 14:17
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде

Московский Комсомолец вчера в 15:59
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
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Общество

Попова объяснила, почему в стране стали чаще выявлять коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему в России продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Аргументы недели 08:24
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Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Экономика

ЦБ планирует снизить ключевую ставку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает снижение ключевой ставки в качестве основного сценария, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:07
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 08:00
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Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
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Политика

Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден.
РИА Новости 08:55
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Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Происшествия

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
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Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за коронавируса

Токио, 17 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Общество

50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
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Общество

В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
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Политика

Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны

Москва, 17 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 08:55
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
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МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты

Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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