Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.
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"Министр экономического развития бредит?": Пронько указал Решетникову на реальное положение бизнеса в стране

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Коммерсантъ16 апреля в 14:16

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

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Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в России по аналогии с 1998 годом

ТАСС16 апреля в 13:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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