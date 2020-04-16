Экономика
Lenta.ruОценена вероятность дефолта в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.
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Кино
Авторы «Ковбоя Бибопа» от Netflix уже планируют второй сезон
Авторов проекта консультирует режиссёр оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ. Главную роль исполняет Джон Чо (" Поиск").
Игромания.ру вчера в 12:37
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Религия
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
АМИТЕЛ 11:22
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 16:11
Игры
Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass
Cyber.sports.ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли опубликовала фото с дочерью
Актриса Мерьем Узерли выложила на своей странице в соцсети фото с подросшей дочерью.
RuNews24.ru 04:39
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
Здоровье
В Приамурье выявили два новых случая коронавируса
Два новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Приамурье, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
РИА Новости вчера в 02:17
Киберспорт
Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным
После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
Faktom 13:12
Футбол
Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме»
Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе.
Газета.Ru 17:56
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
Космос
Орбиту МКС скорректируют перед пуском, приуроченным к 75-летию Победы
В Роскосмосе уточнили, что маневр необходим для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14".
ТАСС 17:03
Общество
С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
ВашГород.ру 03:44
Происшествия
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру вчера в 15:50
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Происшествия
Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске
18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.
Сахалин.Инфо 19:23
Здоровье
В Благовещенске проверили оснащенность медиков скорой помощи средствами защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения Амурской области организовало проверку оснащения станции скорой помощи Благовещенска средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков бригад, выезжающих на вызовы.
Телепорт 20:20
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Наука
Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США
В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36