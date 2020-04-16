Коронавирус
ВедомостиМинистр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Общество
В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана
Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.
Взгляд.ру 14:04
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Израильский врач Роман Гольдман в интервью порталу "Гордон" заявил, что при определенных условиях Украине грозит итальянский сценарий развития пандемии коронавирусной инфекции.
Радио Sputnik 11:26
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Футбол
«Краснодар» выступил за отсрочку введения нового лимита на легионеров на один год (Иван Карпов)
По информации журналиста Ивана Карпова для Metaratings.ru, «Краснодар» выступил с инициативой об отсрочке введения новых правил на один год из-за коронавируса.
Sports.ru 14:59
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Здоровье
Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
Фармацевтический вестник 14 апреля в 08:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Здоровье
Алексей Островский поручил закрыть на карантин все соцучреждения Смоленской области
В Смоленской области на карантин закроют все социальные учреждения, соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 11:41
Экономика
Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии
Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 13:54
Экономика
Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.
РБК 07:47
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
Шалимов считает, что Путин не виноват в нищете россиян
Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов высказал мнение по поводу конфликта между телеведущим Владимиром Соловьевым и популярным журналистом Василием Уткиным.
ProstoProSport 12:15
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Армия и оружие
Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии.
Lenta.ru 15:19
Общество
В интернете появилась карта заболеваний Covid-19 в Тверской области
На 16 апреля по официальным данным в регионе зафиксирован 151 случай заболевания Covid-19, при этом девять человек выздоровели.
КП - Тверь 14:43
Культура
Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»
Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Shraibikus News 09:31
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Футбол
Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Политика
МИД России призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса
Министерство иностранных дел России призвало срочно оказать полноценную помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией COVID-19 беженцам и странам, которые их принимают.
RT на русском 14:46
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45