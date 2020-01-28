Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность подорожания мяса и молока в России

Ранее во вторник, 28 января, эксперты аналитического центра при правительстве объявили, что в текущем году молоко и мясо могут подорожать на 10-12 процентов. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

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РЕН ТВвчера в 21:53

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Московский Комсомолец12:56

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Известиявчера в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
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