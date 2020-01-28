Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Ранее во вторник, 28 января, эксперты аналитического центра при правительстве объявили, что в текущем году молоко и мясо могут подорожать на 10-12 процентов. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.

Оценена вероятность подорожания мяса и молока в России

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Авто Внешность нового Seat Leon раскрыли до дебюта Seat Leon получил совершенно новый дизайн и новый кузов, а отличительной чертой модели станут фонари, соединённые тонкой полосой.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.

Политика Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве Премьер Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на должность руководителя аналитического центра при правительстве, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

Политика Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.

Игры Фил Спенсер считает, что фреймрейт важнее разрешения Компания Microsoft не собирается диктовать условия разработчикам на тему того, как им нужно оптимизировать игры для Xbox Series X. Однако глава подразделения Фил Спенсер заявил, что предпочёл бы высокий фреймрейт большому разрешению.

Общество В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Игры В World of Tanks появились новые двухорудийные танки 27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.

Общество Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.