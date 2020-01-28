Экономика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность подорожания мяса и молока в России

Ранее во вторник, 28 января, эксперты аналитического центра при правительстве объявили, что в текущем году молоко и мясо могут подорожать на 10-12 процентов. Производители молока вынуждены поднимать цены в связи с ежегодным ростом себестоимости сырья.
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Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

В России прогнозируют подорожание молока и мяса

РЕН ТВвчера в 21:53

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 18:27

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известиявчера в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК07:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
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