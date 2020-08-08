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Народные новости
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Рубль дешевел на фоне возвращения иностранцами годовых дивидендов российских компаний, однако в настоящее время этот фактор практически исчерпан. Доллар сейчас стоит в районе 73–75 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
МонаВиста

Сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

МонаВиста11:10
Экономика сегодня

Эксперт оценил шансы валюты РФ укрепиться на отметке 70 рублей за доллар

Экономика сегодня06:40
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00

Новые наушники помогут изучить иностранные языки ускоренно

Как сообщает ToDay News Ufa, команде специалистов из Соединенных Штатов Америки из Университета Питтсбурга удалось разработать особый наушник, который способен воздействовать на определенные нервы в мозге, которые стимулируют более эффективное изучение иностранных языков.
ToDay News Ufaвчера в 09:44
25

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
1,8K

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,6K

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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