Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Рубль дешевел на фоне возвращения иностранцами годовых дивидендов российских компаний, однако в настоящее время этот фактор практически исчерпан. Доллар сейчас стоит в районе 73–75 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Эксперт оценил шансы валюты РФ укрепиться на отметке 70 рублей за доллар

Экономика сегодня06:40
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

Сарри не считает, что руководство «Ювентуса» должно уволить его за вылет из ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что руководство клуба не будет принимать решение о его отставке на основании вылета команды из Лиги чемпионов после матчей с «Лионом».
RT на русском05:29