Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

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Рубль дешевел на фоне возвращения иностранцами годовых дивидендов российских компаний, однако в настоящее время этот фактор практически исчерпан. Доллар сейчас стоит в районе 73–75 рублей.