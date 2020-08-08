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Народные новости
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Рубль дешевел на фоне возвращения иностранцами годовых дивидендов российских компаний, однако в настоящее время этот фактор практически исчерпан. Доллар сейчас стоит в районе 73–75 рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Эксперт оценил возможность рубля укрепиться до 70 за доллар

Экономика сегодня06:40
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфаксвчера в 08:56
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Украинские военные трижды за сутки открывали огонь по поселкам ДНР

Режим прекращения огня три раза за сутки нарушили подразделения ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донецкой Республике, 8 августа сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна03:12
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