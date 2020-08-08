Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар
Рубль дешевел на фоне возвращения иностранцами годовых дивидендов российских компаний, однако в настоящее время этот фактор практически исчерпан. Доллар сейчас стоит в районе 73–75 рублей.В источнике
С чего всё началось
Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.
Российская газетавчера в 23:00
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