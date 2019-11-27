Политика

BFM.ruBFM.ruВ Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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Юрий Ушаков
Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс 08:06
с чего всё началось

Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%

Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.
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