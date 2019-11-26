Политика
Lenta.ruОценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.Коммерсантъвчера в 13:39
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Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Комсомольская правдавчера в 14:11
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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