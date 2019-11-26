Политика

Lenta.ruLenta.ruОценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось

Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%

Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.
Коммерсантъвчера в 13:39

Подробнее о событии

Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%

Коммерсантъвчера в 13:39

«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже

РБКвчера в 15:03

Президенты России и Украины, по некоторым данным, проведут отдельную встречу в рамках саммита «нормандской четверки»

Эхо Москвывчера в 17:05

Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского

Комсомольская правдавчера в 14:11

СМИ: Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже

Московский Комсомолецвчера в 14:35

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Lenta.ruвчера в 15:24

СМИ оценили вероятность личной встречи Путина и Зеленского в 2019 году

URA.Ruвчера в 14:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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Водитель легковушки въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы.
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

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В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
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Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
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Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

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Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
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В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
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Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии

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Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1в» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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