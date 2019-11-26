Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.

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Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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