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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценена зависимость рубля от западных санкций

Опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
Подробнее о событии
News.ru

Экономисты связали ослабление рубля с геополитикой

News.ru05:12
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

РБК17:00
Piter.tv

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

Piter.tv04:19
АМИТЕЛ

Новый антирекорд. Лукашенко и Навальный «уронили» российский рубль

АМИТЕЛ23:33
Московский Комсомолец

Без отравления Навального курс валюты РФ был бы крепче на 3–5 руб - эксперты

Московский Комсомолец22:19
Телеканал 360°

Аналитики связали угрозу санкций с ослаблением рубля

Телеканал 360°19:50
Lenta.ru

Оценена зависимость рубля от западных санкций

Lenta.ru05:04

Белорусский совет оппозиции не контактировал с Москвой, заявил Песков

У Координационного совета оппозиции Белоруссии не было контактов с Москвой, суд признал этот орган неконституционным, поэтому речи о контактах идти не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:40
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В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что смысл публикации представителя МИД Марии Захаровой о визите серскбого президента Александра Вучича в США могли неверно понять.
РИА Новостивчера в 05:52
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник.
РИА Новости05:48
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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