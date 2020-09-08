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Lenta.ru
Lenta.ru

Оценена зависимость рубля от западных санкций

Опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
Подробнее о событии
News.ru

Экономисты связали ослабление рубля с геополитикой

News.ru05:12
Lenta.ru

Оценена зависимость рубля от западных санкций

Lenta.ru05:04
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

РБК17:00
АМИТЕЛ

Новый антирекорд. Лукашенко и Навальный «уронили» российский рубль

АМИТЕЛ23:33
Московский Комсомолец

Без отравления Навального курс валюты РФ был бы крепче на 3–5 руб - эксперты

Московский Комсомолец22:19
Телеканал 360°

Аналитики связали угрозу санкций с ослаблением рубля

Телеканал 360°19:50
Piter.tv

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

Piter.tv04:19

Потерпевшие не намерены обжаловать приговор Ефремову по делу о ДТП

Москва, 8 сентября 2020, 13:26 — REGNUM Родственники водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в автоаварии на Садовом кольце в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, не будут обжаловать приговор актеру.
Потерпевшие не намерены обжаловать приговор Ефремову по делу о ДТП
REGNUM06:26

В Томскую область поступило почти 290 тыс. доз вакцины от гриппа

Interfax-Russia.ru - Больницы и клиники Томской области получили 214 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых и 75 тыс. доз - для детей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения во вторник.
Интерфакс - Россия01:32

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00
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