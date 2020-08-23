В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек

По оценкам белорусских СМИ, в протесте участвовали от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности митингующих пока еще не обнародовались. Акция начался в районе 14:00 около Дома правительства в Минске.