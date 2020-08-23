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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек

По оценкам белорусских СМИ, в протесте участвовали от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности митингующих пока еще не обнародовались. Акция начался в районе 14:00 около Дома правительства в Минске.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске

Акция протеста в Минске в воскресенье завершилась без задержаний, информация о задержанных в других городах Белоруссии уточняется, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Акция протеста началась в районе 14:00 у Дома правительства на площади Независимости.
Интерфаксвчера в 15:28
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Многотысячная демонстрация, прошедшая в Минске, по данным МВД, обошлась без задержаний и ЧП

Эхо Москвы21:08
Ведомости

Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Ведомости18:04
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 15:44
News.ru

СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

News.ru17:14
Lenta.ru

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:50
Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
RuNews24.ru

В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек

RuNews24.ru17:36

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Медсестра омской больницы отчитала сторонников Навального

Семья и сторонники Навального выражали недоверие работе медиков и администрации медицинского учреждения, опасаясь, что врачи намеренно затягивают отправку пациента за границу, дожидаясь выведения отравляющих веществ из организма.
Уралинформбюровчера в 09:11
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