В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек
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По оценкам белорусских СМИ, в протесте участвовали от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности митингующих пока еще не обнародовались. Акция начался в районе 14:00 около Дома правительства в Минске.В источнике
С чего всё началось
СМИ насчитали до 250 тысяч человек на акции протеста в Минске
Акция протеста в Минске в воскресенье завершилась без задержаний, информация о задержанных в других городах Белоруссии уточняется, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Акция протеста началась в районе 14:00 у Дома правительства на площади Независимости.
Интерфаксвчера в 15:28
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СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске
Газета.Ruвчера в 15:52