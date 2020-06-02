Финансы
Lenta.ruОценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют. Об этом сообщил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов в беседе с «Прайм».
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом 1 июня «РИА Новости» рассказали в краевом главке МВД.
Известия вчера в 22:02
Футбол
«Саутгемптон» продлит контракт с главным тренером
Официально будет объявлено во вторник, 2 июня. Хазенхюттль с 2018 года работает с «Саутгемптоном».
Спорт-Экспресс вчера в 22:13
Авто
Представлена спецверсия Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition выпустят в количестве 992 штук.
За рулем Кубань вчера в 19:55
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Авто
В апреле УАЗ оказался одной из 10 самых популярных марок в РФ
Компании УАЗ удалось попасть в ТОП-10 лидеров по продажам среди всех автопроизводителей в России.
Тарантас Ньюс 31 мая в 05:49
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста
Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
РБК вчера в 13:20
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Глава «Уральских авиалиний» сказал, когда начнутся полеты за границу
Владелец авиакомпании «Уральские Авиалинии» Сергей Скуратов считает, что полеты за границу могут начаться уже в августе этого года.
Моменты 00:38
Кино
Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн
Актёры фильма «Властелин колец» воссоединились.
News.ru вчера в 03:33
Футбол
«Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом об условиях контракта
Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о подписании долгосрочного трудового соглашения, по условиям которого заработная плата игрока составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
Евро-футбол.ру 01:06
Авто
Citroen представил новый бюджетный седан C3L
Экстерьер бюджетного седана Citroen C3L для Китая В первое время в китайских автосалонах будут продавать C3L, оснащенный 116-сильным трехцилиндровым турбомотором на 1,2 литра, работающим в связке с шестиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Власти Нью-Йорка ввели в городе комендантский час.
МИР 24 вчера в 18:50
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
Космос
NASA зафиксировало мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии
В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости вчера в 04:53
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 00:15